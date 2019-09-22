Виртуальные концертные залы откроют в Усть-Илимске, Братске и Саянске

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-22T13:10:58+03:00

Они появятся там в следующем году

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Лучшими филармоническими концертами в записи в следующем году смогут наслаждаться жители трех городов Иркутской области. В Усть-Илимске, Братске и Саянске их откроют в 2020-м.

- Залы разместят в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского города Усть-Илимска, Центральной городской библиотеке им. И.З. Черемных города Братска и во Дворце культуры «Юность» города Саянска, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - На эти цели направят средства федерального бюджета в размере 3 млн рублей.

На данный момент в Приангарье работают два подобных зала: первый — в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского, второй — в Областной филармонии. Вход на просмотры в них — бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU