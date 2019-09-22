Группа «Любэ» выступит в Ангарске на открытии набережной

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-22T15:04:54+03:00

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Обустройство набережной в городе Ангарске подходит к концу. Уже завершены большинство работ. Установлены архитектурные композиции, такие например, как «Свадебное дерево», на ветвях которого молодожены смогут закреплять «замки любви». Отмечать открытие Набережного бульвара 29 сентября ангарчане намерены с размахом. Хэндлайнером праздника станет группа «Любэ» с ее бессменным лидером Николаем Расторгуевым.

- Программа этого дня будет насыщена различными мероприятиями, - отмечают в мэрии Ангарска. - В 11.00 стартует первый Ангарский полумарафон, после, в 15.30, начнет работу большая интерактивная площадка с играми.

В 18.30 в Ангарске стартует театрализованное открытие – «Легенды реки Китой», а в 19.30 на сцену выйдет «Любэ». Завершится праздничный день фейерверком в 21.10.

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ИСТОЧНИК KP.RU