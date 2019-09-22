2019-09-22T15:16:04+03:00
Спорт

Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с новосибирским «Сибсельмашем»

Иркутяне вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с новосибирским «Сибсельмашем». Фото: Татьяна ГЛЮК.Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с новосибирским «Сибсельмашем». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Во втором матче первого этапа Кубка России, который проходит в Красноярске, хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» сыграли вничью с новосибирским «Сибсельмашем» со счетом 4:4.

В первом тайме соперники не смогли определить лидера, забив в ворота друг друга по два мяча. В составе иркутян отличились Руслан Тремаскин и Александр Баздырев. Во втором отрезке продолжилась равная игра. Сначала защитник иркутской дружины Игорь Вассерман вывел нас вперед после 12-метрового, но новосибирцы сумели отыграться. Вскоре Владислав Кузнецов забил четвертый мяч, но удержать преимущество наши парни не смогли. За 13 минут до финального свистка ничью «Сибсельмашу» принес Виталий Денисов, который еще в прошлом сезоне играл за «Байкал-Энергию».

Напомним, в первом матче Кубка России наша команда обыграла молодежную сборную России. Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 23 сентября с красноярским «Енисеем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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