СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-22T15:35:54+03:00

В Иркутск привезли доисторических насекомых в янтаре. Фото: предоставлено Музеем г. Иркутска

Возраст экспонатов 40-50 миллионов лет

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В Культурно-выставочном центре им. В. С. Рогаля в Иркутске накануне открылась выставка «Доисторические насекомые в янтаре». Возраст экспонатов 40-50 миллионов лет.

- Такой натуральный янтарь называют сукцинит, - рассказали в Доме Рогаля. - Это чрезвычайно редкие янтарные самородки с «замершими» в них насекомыми.

Каждый камешек для удобства рассмотрения содержится в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз. Видно будет мельчайшие детали представителей древнего мира.

Работать выставка будет до 8 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU