2019-09-23T04:39:20+03:00
Общество

Новые правила туризма на Байкале: интерактивное приложение, 11 мест отдыха, реестр гидов

Новые правила отдыха на Байкале вступят в силу уже в этом году
Мария КНЯЗЕВА
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Новые правила отдыха на Байкале вступят в силу уже в этом годуНовые правила отдыха на Байкале вступят в силу уже в этом годуФото: Архив "КП"
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В Иркутской области утвердили Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Выделено 11 мест, где могут быть организованы места отдыха.

- Для каждой из них определены тип, туристская специализация, потенциал размещения туристов и отдыхающих, рекреационная нагрузка, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Также в рамках документа сформируется реестр региональных туристских маршрутов, экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников.

Главное, что должно произойти после вступления в силу правил — уменьшение площадей антропогенного воздействия на природу. Будет создано специальное интерактивное приложение, в котором каждый сможет узнать о туристско-рекреационных зонах, маршрутах, объектах туристской инфраструктуры, а также существующих правовых режимах и ограничениях для каждого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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