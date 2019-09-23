15-летний школьник без прав разбился на мотоцикле в Тулуне

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-23T07:18:55+03:00

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства страшного ДТП в Тулуне, в результате которого погиб 15-летний мальчик. Вечером 22 сентября школьник решил прокатиться на мотоцикле вместе со своей подругой. Правда, отъехать далеко от дома им так и не удалось. Мальчик на приличной скорости выехал из двора, не посмотрев по сторонам, и из-за этого совсем не заметил грузовик, который ехал по главной дороге.

- В результате автомобилист не успел затормозить и врезался прямо в мотоцикл, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - От столкновения 15-летний школьник погиб на месте, а его пассажирка получила множественные переломы и попала в больницу.

В ходе проверки дорожные инспекторы выяснили, что у школьника не было прав на управление мотоциклом, а само транспортное средство не было зарегистрировано. Сейчас полицейские проводят расследование и определяют степень вины каждого из участников этого ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU