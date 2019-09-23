2019-09-23T08:01:44+03:00
Общество

Работники предприятия в Катангском районе не получали зарплату 5 месяцев

Всего руководство компании задолжало своим сотрудникам 266 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Работники предприятия в Катангском районе не получали зарплату 5 месяцевРаботники предприятия в Катангском районе не получали зарплату 5 месяцевФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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На одном из предприятий в Катангском районе работникам несвоевременно выплачивали зарплату на протяжении 5 месяцев, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. В общей сложности руководство фирмы задолжало своим сотрудникам 266 тысяч рублей.

- В прокуратуру Катангского района обратились 4 работника этого предприятия, которые рассказали о трудностях в получении зарплаты, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Тогда наши сотрудники подали заявление в суд, чтобы привлечь компанию к ответственности.

Суд признал справедливым требования прокурора и постановил, что руководство предприятия должно в кратчайшие сроки выплатить всем своим сотрудникам недостающие зарплаты, что и было сделано. Но помимо этого генерального директора компании ждало еще одно наказание. Поскольку задержка зарплат является серьезным нарушением административного законодательства, руководитель должен будет дополнительно заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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