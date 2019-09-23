2019-09-23T10:31:03+03:00
Общество

Председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова уволилась из администрации Иркутска

Она ушла с должности по собственному желанию
Любовь АРБАТСКАЯ
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Председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова уволилась из администрации Иркутска. Фото: сайт городской мэрии.Председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова уволилась из администрации Иркутска. Фото: сайт городской мэрии.
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Заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Елена Федорова с 20 сентября по собственному желанию ушла с должности. Об этом сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе администрации Иркутска.

Сейчас обязанности председателя комитета исполняет Марина Цыренова, которая прежде возглавляла отдел законодательства в сфере благоустройства мэрии города.

Напомним, Елена Федорова являлась заместителем мэра – председателем комитета городского обустройства городской администрации с 14 февраля 2017 года.

СПРАВКА "КП"

Елена Федорова родилась в 1972 году в Иркутске. Получила образование в Иркутском институте народного хозяйства по специальности «Экономическое и социальное планирование». Поначалу трудилась главным бухгалтером бюджетных учреждений централизованной бухгалтерии Шелеховской администрации, затем возглавляла финансовое управление мэрии Шелеховского района.

Далее перешла на должность начальника Управления по экономике и финансам администрации Ангарского МО. Уже с 2012 по 2015 год она стала первым замом главы Ангарска. Затем несколько месяцев управляла службой госжилнадзора Иркутской области. А с февраля 2016 года назначена заместителем мэра - главой Ленинского округа администрации Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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