2019-09-23T11:04:19+03:00
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после пожара на улице Красногвардейская в Иркутске

А ее трехлетний брат лежит в реанимации в тяжелом состоянии
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Пятилетняя девочка умерла после пожара на улице Красногвардейская в Иркутске. Фото: Инцидент | Иркутск в соцсетях.Пятилетняя девочка умерла после пожара на улице Красногвардейская в Иркутске. Фото: Инцидент | Иркутск в соцсетях.
Изменить размер текста:

Накануне вечером в Иркутске случился пожар. Горела квартира на первом этаже в четырехэтажке на улице Красногвардейская. Оказывается, дома в этот момент были только двое маленьких детей - пятилетняя девочка и ее трехлетний брат. Взрослых - никого.

Огонь распространялся быстро. Пожарные спасли троих жильцов со второго этажа, еще 25 человек, почувствовав запах дыма, выбежали на улицу сами. А вот малышей, которые уже потеряли сознание от гари, нашел прибежавший домой отец. Их срочно увезла скорая помощь в городскую Ивано-Матренинскую клиническую больницу. Увы, медики делали все возможное, но девочка умерла. А ее брат лежит в реанимации, состояние тяжелое.

- Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - Пока неизвестно, как начался пожар. Предположительно, причиной ЧП стала либо детская шалость, либо неисправность электротехники.

Следователи сейчас выясняют все детали трагедии. Ведутся допросы, назначена пожаро-техническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Левченко: Впереди много задач, которые мы будем решать совместно
Председателем Думы Братска вновь избрана Лариса Павлова
Умер Виктор Шопен, бывший директор Ангарского электролизного химкомбината
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
Председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова уволилась из администрации Иркутска
День открытых дверей ИГУ
Работники предприятия в Катангском районе не получали зарплату 5 месяцев
15-летний школьник без прав разбился на мотоцикле в Тулуне
Голый мужчина ночью прогулялся по Иркутску
Новые правила туризма на Байкале: интерактивное приложение, 11 мест отдыха, реестр гидов
Расписание нескольких поездов изменится на ВСЖД сегодня, 23 сентября
ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «Молот-Прикамье» в первом домашнем матче сезона
В Иркутск привезли доисторических насекомых в янтаре
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с новосибирским «Сибсельмашем»
Группа «Любэ» выступит в Ангарске на открытии набережной
Виртуальные концертные залы откроют в Усть-Илимске, Братске и Саянске
Театры кукол из Омска и Рязани приедут с гастролями в Иркутск
ДТП со смертельным исходом: виновника аварии разыскивают в Иркутской области