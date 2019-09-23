СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-23T11:04:19+03:00

Пятилетняя девочка умерла после пожара на улице Красногвардейская в Иркутске. Фото: Инцидент | Иркутск в соцсетях.

А ее трехлетний брат лежит в реанимации в тяжелом состоянии

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Накануне вечером в Иркутске случился пожар. Горела квартира на первом этаже в четырехэтажке на улице Красногвардейская. Оказывается, дома в этот момент были только двое маленьких детей - пятилетняя девочка и ее трехлетний брат. Взрослых - никого.

Огонь распространялся быстро. Пожарные спасли троих жильцов со второго этажа, еще 25 человек, почувствовав запах дыма, выбежали на улицу сами. А вот малышей, которые уже потеряли сознание от гари, нашел прибежавший домой отец. Их срочно увезла скорая помощь в городскую Ивано-Матренинскую клиническую больницу. Увы, медики делали все возможное, но девочка умерла. А ее брат лежит в реанимации, состояние тяжелое.

- Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - Пока неизвестно, как начался пожар. Предположительно, причиной ЧП стала либо детская шалость, либо неисправность электротехники.

Следователи сейчас выясняют все детали трагедии. Ведутся допросы, назначена пожаро-техническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU