Умер Виктор Шопен, бывший директор Ангарского электролизного химкомбината

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-23T11:37:28+03:00

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Умер бывший директор Ангарского электролизного химического комбината, Почетный гражданин Ангарского муниципального образования, депутат Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва Виктор Шопен.

- Виктора Пантелеймоновича навсегда запомнят не только как мудрого руководителя АЭХК, активного, но как уважаемого, неравнодушного, увлеченного человека, верного своему делу и Ангарску, - выражают соболезнования коллеги-депутаты.

Виктор Шопен ушел из жизни после продолжительной болезни 22 сентября 2019 года. Ему был 81 год.

В Ангарск Виктор Пантелеймонович переехал в 1961 году после окончания с красным дипломом Московского инженерно-физического института. Был направлен на работу на Ангарский электролизный химический комбинат. Прошел трудовой путь от рядового технолога до главного инженера комбината. С 1994 года – директор, а с 1996 по 2008 годы являлся генеральным директором Ангарского электролизного химкомбината. Имеет много наград, например, звание «Заслуженный технолог РФ». Член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 2-го созыва

ИСТОЧНИК KP.RU