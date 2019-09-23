2019-09-23T14:48:52+03:00
Происшествия

Двое рыбаков из Иркутска утонули в Братском водохранилище

Лодка с молодыми людьми перевернулась, а на них не было спасательных жилетов
Любовь АРБАТСКАЯ
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Двое рыбаков из Иркутска утонули в Братском водохранилищеДвое рыбаков из Иркутска утонули в Братском водохранилищеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Вечером в воскресенье, 22 сентября, на Братском водохранилище произошла трагедия. А начиналось все весело - четверо сибиряков собрались порыбачить на весельной лодке. Вышли в залив в районе Каменки, что в Боханском районе, отплыли от берега на 100-150 метров и закинули удочки. Но в один момент все рыбаки разом нагнулись к одному борту - может быть, хотели разглядеть рыбу - и тут судно перевернулось.

- Двое доплыли до берега и сообщили о происшествии, - прокомментировал старший госинспектор по маломерным судам Боханской группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Зандан Намсараев. - Двоих иркутян, 25 и 28 лет, теперь ищут водолазы пожарно-спасательной службы региона. Глубина там - 4-6 метров. На рыбаках не было спасательных жилетов.

Сибиряков просят быть осторожнее при отдыхе на реках и водохранилищах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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