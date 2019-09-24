2019-09-24T03:38:15+03:00
Общество

Помогите опознать: мужчину без сознания нашли в роще Иркутска

Одна из примет — татуировка на левом предплечье
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Помогите опознать: мужчину без сознания нашли в роще Иркутска. Фото: "Лиза Алерт", соцсетиПомогите опознать: мужчину без сознания нашли в роще Иркутска. Фото: "Лиза Алерт", соцсети
Изменить размер текста:

Лежал без сознания. В роще у микрорайона Университетский в Иркутске нашли мужчину. При себе у него не было ни паспорта, ни каких либо еще документов, удостоверяющих личность. Сейчас он находится в больнице. Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Иркутске просит помочь опознать неизвестного.

- Мужчина среднего роста, плотного телосложения, азиатский тип лица, волосы короткие темные, - сообщают волонтеры. - Одет был в темно-синий спортивный костюм.

Одна из особых примет — татуировка у найденного на левом предплечье и надпись по-арабски «Камал». Если вы узнали этого мужчину, звоните по номеру 112 или пишите волонтерам в их группе в соцсетях "Поисковый отряд "Лиза Алерт" - Байкал".

Читайте также

Пятилетняя девочка умерла после пожара на улице Красногвардейская в Иркутске. А ее трехлетний брат лежит в реанимации в тяжелом состоянии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Черемхово полицейские раскрыли кражу телефона за несколько часов
Коллекторы незаконно выбивали деньги из клиентов
В тройке лидеров по количеству пропавших детей оказалась Иркутская область
Пробки в Иркутске: утром 24 сентября заторы на дорогах в 8 баллов
Двое рыбаков из Иркутска утонули в Братском водохранилище
Прилегли отдохнуть: дворники убрались и решили подремать на газоне в Иркутске
Сергей Левченко: Впереди много задач, которые мы будем решать совместно
Председателем Думы Братска вновь избрана Лариса Павлова
Умер Виктор Шопен, бывший директор Ангарского электролизного химкомбината
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
Пятилетняя девочка умерла после пожара на улице Красногвардейская в Иркутске
Председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова уволилась из администрации Иркутска
День открытых дверей ИГУ
Работники предприятия в Катангском районе не получали зарплату 5 месяцев
15-летний школьник без прав разбился на мотоцикле в Тулуне
Голый мужчина ночью прогулялся по Иркутску
Новые правила туризма на Байкале: интерактивное приложение, 11 мест отдыха, реестр гидов
Расписание нескольких поездов изменится на ВСЖД сегодня, 23 сентября
ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «Молот-Прикамье» в первом домашнем матче сезона
В Иркутск привезли доисторических насекомых в янтаре
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с новосибирским «Сибсельмашем»
Группа «Любэ» выступит в Ангарске на открытии набережной
Виртуальные концертные залы откроют в Усть-Илимске, Братске и Саянске
Театры кукол из Омска и Рязани приедут с гастролями в Иркутск
ДТП со смертельным исходом: виновника аварии разыскивают в Иркутской области