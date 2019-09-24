Помогите опознать: мужчину без сознания нашли в роще Иркутска

СЕГОДНЯ 03:37 2019-09-24T03:38:15+03:00

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Лежал без сознания. В роще у микрорайона Университетский в Иркутске нашли мужчину. При себе у него не было ни паспорта, ни каких либо еще документов, удостоверяющих личность. Сейчас он находится в больнице. Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Иркутске просит помочь опознать неизвестного.

- Мужчина среднего роста, плотного телосложения, азиатский тип лица, волосы короткие темные, - сообщают волонтеры. - Одет был в темно-синий спортивный костюм.

Одна из особых примет — татуировка у найденного на левом предплечье и надпись по-арабски «Камал». Если вы узнали этого мужчину, звоните по номеру 112 или пишите волонтерам в их группе в соцсетях "Поисковый отряд "Лиза Алерт" - Байкал".

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ИСТОЧНИК KP.RU