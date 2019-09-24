2019-09-24T04:10:10+03:00
Общество

Пробки в Иркутске: утром 24 сентября заторы на дорогах в 8 баллов

Пробки в Иркутске: на «артериях» города 4 ДТП
Мария КНЯЗЕВА
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Пробки в Иркутске: утром 24 сентября заторы на дорогах в 8 баллов. Фото: Яндекс.ПробкиПробки в Иркутске: утром 24 сентября заторы на дорогах в 8 баллов. Фото: Яндекс.Пробки
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Утром 24 сентября иркутянам добраться до мест назначения будет непросто. По данным сервиса Яндекс.Пробки на дорогах города заторы в 8 баллов. Если ехать со стороны Ленинского района Иркутска, то затруднения начинаются после Иркутского моста, далее у курорта «Ангара», по улице Боткина до самой ул. Маяковского и к Глазковскому мосту. Здесь транспорт едет со скорость 3-7 км/ч. Подъехать к «старому» мосту со стороны Свердловского округа по ул. Гоголя тоже будет сложновато, здесь на карте отмечено ДТП и как следствие скорость машин 2 км/ч.

Пробки в Иркутске также у Академического моста, как со стороны м-на Синюшина гора — от самого ТЦ Сильвермолла, так и со стороны ул. Лермонтова. На последней сразу два ДТП. Еще одно ДТП после правобережной развязки у Академического моста на ул. Пискунова. Однако, здесь затруднений у автомобилистов авария не вызвала, скорость потока не менее 50 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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