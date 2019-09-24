2019-09-24T04:49:15+03:00
Общество

В тройке лидеров по количеству пропавших детей оказалась Иркутская область

Статистику приводит Следственный комитет России
Мария КНЯЗЕВА
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В тройке лидеров по количеству пропавших детей оказалась Иркутская областьВ тройке лидеров по количеству пропавших детей оказалась Иркутская областьФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пропавшие дети — это всегда боль. И поиску их в следственном комитете России уделяют особое внимание. Накануне на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних была приведена статистика: в тройке лидеров по количеству детей, находящихся в розыске, Московская, Свердловская и Иркутская область. Также в этом списке - Нижегородская область, Красноярский и Ставропольский краи.

- В 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 – 8 383, - сообщает пресс-служба СК России. - На данный момент местонахождение большинства лиц по таким сообщениям установлено и в розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 ребят.

На совещании также озвучили основные причины «побегов»: отсутствие надлежащего контроля в соц.учреждениях, конфликты в семье, асоциальное поведение родителей, жестокость в отношении детей. Стоит сказать, что на встрече отметили положительный опыт работы с мобильными приложениями в Иркутской области, с помощью которых незамедлительно происходит оповещение большого количества волонтеров о пропаже ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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