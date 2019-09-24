Коллекторы незаконно выбивали деньги из клиентов
В Иркутске суд обязал микрофинансовую организацию выплатить штраф за то, что ее работники незаконными методами выбивали долги из своих клиентов. Все началось с того, что в отдел судебных приставов обратились двое мужчин, которые пожаловались на работу одной из компаний, занимающихся выдачей займов.
- Сотрудники микрофинансовой организации звонили своим заемщикам по несколько раз в день и требовали вернуть долги, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, - также они угрожали клиентам серьезными санкциями, которые ждут их, если они не вернут деньги вовремя.
Когда суд ознакомился с материалами дела, он принял решение признать руководство компании виновным в нарушении действующего законодательства. Теперь администрация организации должна будет заплатить два штрафа по 200 тысяч рублей в пользу государства.
ИСТОЧНИК KP.RU