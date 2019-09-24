В Черемхово полицейские раскрыли кражу телефона за несколько часов

СЕГОДНЯ 06:36 2019-09-24T06:36:32+03:00

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Полицейские из Черемхово смогли раскрыть кражу телефона по горячим следам. Накануне утром в один из отделов полиции города обратился 21-летний молодой человек, который рассказал, что у него украли смартфон прямо посреди улицы.

- Грабитель налетел на потерпевшего и, угрожая ему насилием, отобрал дорогостоящий гаджет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, - после того, как молодой человек отдал телефон вору, тот быстро скрылся.

Однако, благодаря тому, что пострадавший быстро обратился в полицию, оперативники успели вовремя разослать ориентировку с приметами грабителя всем патрульным. И, спустя всего несколько часов, злоумышленника поймали. Им оказался 24-летний местный житель, который уже отбывал наказание за кражу. К моменту задержания он еще не успел избавиться от телефона, и девайс тут же вернули законному владельцу. А вору теперь грозит новое уголовное наказание - на этот раз по статье "грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU