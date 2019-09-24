2019-09-24T07:34:16+03:00
Происшествия

Бензовоз сгорел на Ново-Ленинской объездной в Иркутске

Пожарные быстро потушили пламя, никто не пострадал [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Бензовоз сгорел утром 24 сентября на объездной дороге в Ново-ЛениноБензовоз сгорел утром 24 сентября на объездной дороге в Ново-Ленино
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Утром 24 сентября автомобилисты в Иркутске видели зрелище, словно из боевика. Прямо на объездной дороге в Ново-Ленино, неподалеку от кладбища, эпично горел огромный бензовоз. Полыхающую машину сняли на видео проезжающие мимо водители.

- О пожаре спасателям сообщили в 11.08, в 11.28 бензовоз уже потушили, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Угрозы взрыва не было. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Из-за чего вспыхнула машина, пока не уточняется. В соцсетях иркутяне активно обсуждают ЧП. Очевидцы пишут, что бензовоз сгорел дотла. А еще из-за пожара на объездной в Ново-Ленино автомобилисты застряли в пробке.

Бензовоз сгорел на объездной дороге в Иркутске.Видео: Инцидент | Иркутск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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