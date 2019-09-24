Теймур Магомедов стал заместителем председателя правительства Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-24T07:19:40+03:00

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Теймур Магомедов во вторник, 24 сентября, вступил в должность заместителя председателя правительства Иркутской области.

- Он будет курировать министерства лесного комплекса, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, имущественных отношений, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - До этого почти пять лет Теймур Магомедов руководил Управлением Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области – являлся главным судебным приставом региона.

СПРАВКА "КП"

Теймур Магомедов родился в 1982 году в Томске. В 2003 году окончил Бурятский государственный университет, получил юридическое образование. Карьеру начал в еще в 2002 году, когда стал следователем прокуратуры Кабанского района Бурятии.

Трудился следователем и старшим следователем прокуратуры Октябрьского района в Улан-Удэ, затем вырос до старшего следователя отдела республиканской прокуратуры. Следующий этап в его жизни - расследование особо важных дел в этом же ведомстве. В 2007 году он перешел в отдел СУ СК при прокуратуре РФ Республики Бурятия, через год стал заместителем Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора Бурятии.

В 2011 году пришел в УФССП России по Иркутской области. Начинал с помощника руководителя, а с 2014 года сам стал руководителем ведомства и главным судебным приставом региона.

ИСТОЧНИК KP.RU