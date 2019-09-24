Жительницу Иркутска осудили на 11 лет за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-24T07:34:00+03:00

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Накануне Октябрьский районный суд города Иркутска вынес приговор в отношении 28-летней местной жительницы, которая на протяжении нескольких месяцев занималась распространением наркотиков. Для этого в мае прошлого года она создала организованную группу из 3 человек, куда вошли ее знакомая, которая хотела подзаработать и двое наркозависимых приятелей, которые работали за незначительное вознаграждение, а иногда и просто за "дозу".

- Группа под руководством девушки получала партии наркотиков от дилера, личность которого не установлена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Затем они их фасовали и распространяли по городу с помощью сети тайников. Их клиенты не передавали им деньги за запрещенные вещества лично - они выполняли переводы на их банковскую карту.

Организованная группа продавала наркотики с мая по ноябрь 2018 года. За это время они успели продать 56 доз зелья. Когда распространителей задержали оперативники, они обнаружили у них еще 34 упаковки запрещенных веществ. Девушка, которая основала эту группу, согласилась сотрудничать со следствием и во всем созналась. также она рассказала о схеме отмывания денег, которые та использовала, чтобы легализовать полученную прибыль. Суд приговорил организатора к 11,5 годам лишения свободы. Разбирательства в отношении других членов группы еще ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU