Мошенники обманули четверых жителей Братска на 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-24T08:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенникам удалось в течение короткого времени обманом украсть деньги у четверых жителей Братска. Первой жертвой аферистов стал 29-летний мужчина, который хотел купить авиабилет с большой скидкой на сомнительном сайте. Он заплатил за билет 15 тысяч рублей, но так и не получил подтверждения. А сайт, на котором он хотел его купить, стал недоступен.

- Следующим от рук мошенников пострадал 43-летний мужчина, который хотел купить крановую установку на сайте бесплатных объявлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Лжепродавец, который находился в Новосибирске, назвал цену в размере 250 тысяч рублей. Покупатель перевел нужную сумму на указанный счет, после чего аферист перестал выходить на связь, а технику братчанин так и не получил.

Следующей на очереди у мошенников оказалась 37-летняя женщина, которая хотела купить электронику у незнакомого мужчины через социальные сети. Она перевела ему на карту 3 тысячи рублей, но желанная техника до нее так и не дошла. Кстати, этой жертве аферистов повезло больше: мужчину, который ее обманул, удалось задержать в Челябинске.

Такую же сумму в результате действий обманщиков потеряла и еще одна 25-летняя братчанка, которая случайно зашла на поддельный сайт финансовой компании, чтобы подключить банковскую карту к новой бонусной программе. Однако, как только она ввела в нужное поле данные своей карты, с ее счета тут же пропали деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU