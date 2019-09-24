"Угощайтесь!": водитель автобуса № 27 в Иркутске радует пассажиров конфетами

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-24T13:21:44+03:00

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Пассажирам автобуса № 27, который движется по маршруту "Центральный рынок - микрорайон Топкинский", теперь приятнее ездить на работу, домой и по делам. А все потому что водитель маршрутки постарался для иркутян. Он поставил возле выхода из салона коробочку с леденцами и написал на ней: "Угощайтесь!". Ну как пройти мимо и не прихватить конфетку? Вроде бы мелочь, а настроение поднимается на целый день.

- Как это круто! - восторгаются в соцсетях. - Все теперь ищем этот маршрут!

Иркутяне рассказывают, что, в основном, сладостями лакомятся дети. Но и взрослым такой сюрприз от водителя очень даже по душе. Многие переживают только за одно - как бы не нашлось таких жадных пассажиров, которые будут уносить конфеты охапками. Все-таки хватить должно всем.

- Первый раз такое видим, мужик - молодец! - комментируют иркутяне видео и фото маршрутки, выложенные в интернете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/733857" frameborder="0"></iframe> Водитель автобуса № 27 в Иркутске угощает пассажиров конфетами.Видео: ДТП 38RUS Иркутск.

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ИСТОЧНИК KP.RU