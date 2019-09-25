2019-09-25T04:58:39+03:00
Спорт

Со всероссийских игр боевых искусств иркутяне вернулись с пятью медалями

Наши спортсмены выступали во всестилевом карате
Мария КНЯЗЕВА
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Со всероссийских игр боевых искусств иркутяне вернулись с пятью медалямиСо всероссийских игр боевых искусств иркутяне вернулись с пятью медалями
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В Анапе накануне завершились 12-ые всероссийские юношеские игры боевых искусств. Иркутяне удачно выступили на соревнованиях по всестилевому карате.

- За медали по всестилевому карате боролись каратисты из 52 регионов России, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутскоц области. - Среди девушек 14-15 лет золотую медаль завоевала Дарья Пирва в двоеборье.

Награды высшей пробы в копилку сибиряков также принесли Федор Петров, Георгий Городской и Виктория Чунтомова. Они завоевали первые места в ката-группе. Еще серебряную медаль завоевала Виктория Чунтомова в дисциплине «СЗ-ката-соло» среди девочек 10-11 лет. Все ребята тренируются у старшего тренера сборной Иркутской области по всестилевому карате Артёма Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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