Традиционная регата «Бархатная осень» пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:06 2019-09-25T05:06:01+03:00

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Уже более 20 участников заявили о своем участии в 42-ой традиционной регате крейсерских яхт «Бархатная осень». Она пройдет с 27 по 29 сентября в акватории Иркутского водохранилища.

- Первый старт состоится в 19.00 часов 27 сентября, - рассказали в Минспорте региона. - Соревнования состоят из четырех гонок. Дистанции, место и время промежуточных стартов определят в зависимости от погодных условий и будут объявлять на каждую гонку. Регата относится к пятой категории сложности по классификации ORC.

Стоит отметить, что «Бархатная осень» - это закрытие сезона. Соревнований в этом году уже не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU