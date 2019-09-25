Ангарчанин отправится в тюрьму на 13 лет за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 06:55 2019-09-25T06:55:14+03:00

Он и несколько его подельников продавали запрещенные вещества в течение нескольких месяцев

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28-летний житель Ангарска отправится за решетку за хранение и распространение наркотических веществ в крупном размере. Он и несколько его подельников занимались противозаконной деятельностью с января по апрель 2018 года. У каждого из членов преступной группы была своя роль, которую он выполнял в распространении зелья.

- Все деньги, заработанные в результате продажи наркотиков, руководитель группы сам распределял между всеми участниками, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Полицейские задержали дилеров во время проверочной закупки, после чего началось длительное расследование. Оказалось, что кое-кто из наркоторговцев ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Ранее суд уже вынес приговор двум членам банды распространителей наркотиков - они получили по 8,5 и 11 лет лишения свободы соответственно. А теперь за решетку отправится и третий участник группировки - ему предстоит отсидеть 13 лет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU