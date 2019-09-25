В центре Иркутска женщина выпала из окна восьмого этажа
-В дежурную часть ГУ МВД России по Иркутской области поступил звонок в 01:37 о выпавшем из окна человеке, - сообщили Комсомольской правде в Иркутске в ГУ МВД по региону. - Сотрудники полиции выяснили, женщина упала с высоты восьмого этажа БЦ «Троицкий», на улице 5-й Армии, 2 /1. От полученных травм она скончалась.
Что могла делать женщина ночью в бизнес центре, как она туда попала? Ответ на эти вопросы ещё предстоит найти. Как сообщили в полиции, подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU