2019-09-25T07:28:04+03:00
Происшествия

В центре Иркутска женщина выпала из окна восьмого этажа

ЧП произошло ночью 25 сентября
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В центре Иркутска женщина выпала из окна восьмого этажа.В центре Иркутска женщина выпала из окна восьмого этажа.Фото: Виктория МИНАЕВА
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-В дежурную часть ГУ МВД России по Иркутской области поступил звонок в 01:37 о выпавшем из окна человеке, - сообщили Комсомольской правде в Иркутске в ГУ МВД по региону. - Сотрудники полиции выяснили, женщина упала с высоты восьмого этажа БЦ «Троицкий», на улице 5-й Армии, 2 /1. От полученных травм она скончалась.

Что могла делать женщина ночью в бизнес центре, как она туда попала? Ответ на эти вопросы ещё предстоит найти. Как сообщили в полиции, подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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