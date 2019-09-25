Иркутянка отсудила у авиакомпании более 60 тысяч рублей за задержку рейса

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-25T07:51:01+03:00

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Жительница Иркутска смогла отсудить у одной из авиакомпаний более 60 тысяч рублей за то, что не смогла улететь в Санкт-Петербург. Эта история началась тогда, когда женщина приехала в аэропорт с двумя билетами - "Иркутск - Москва (Домодедово)" и "Домодедово - Санкт-Петербург (Пулково)". Однако, только она вошла в здание аэровокзала, как услышала, что первый рейс задерживается на 2 часа.

- Пассажирка понимала, что, если она дождется этот самолет, то не успеет на следующий, поэтому ей пришлось приобрести новый билет на рейс "Москва - Пулково", который вылетает на 5 часов позже того, на который она хотела сесть изначально, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Иркутска.

Но не успела женщина вздохнуть с облегчением, как ее ждал новый неприятный сюрприз: самолет, на котором она собиралась лететь в Москву, приземлится не в Домодедово, а во Внуково - а это значит, что она просто не успеет на рейс в Санкт-Петербург, из-за чего ей пришлось купить еще один авиабилет, но уже в Москве.

Женщина решила восстановить справедливость и подала в суд на авиакомпанию, требуя возместить все убытки, которые ей пришлось понести во время путешествия. Однако представитель перевозчика не согласился с обвинением, заявив, что все задержки произошли из-за неблагоприятных погодных условий. После проверки этот факт не подтвердился, и суд принял решение в пользу пассажирки. Авиакомпания возместила ей материальный ущерб в размере более 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU