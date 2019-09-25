СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-25T08:32:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером, 24 сентября, в Ангарске произошла серьезная авария, в результате которой 3 человека погибли, а еще 2 получили различные травмы. В этот день, в 18:30, автомобиль марки "Субару" ехал по улице Алешина. 29-летний водитель решил совершить обгон машины, которая ехала впереди, но не справился с управлением, и его автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части, сбил двух пешеходов и перевернулся. В результате ДТП девушка, которая ехала в одной машине с водителем, погибла на месте. Один из пешеходов умер во время его транспортировки в больницу, а второй скончался в больнице во время операции.

- Также незначительные травмы получили сам водитель и второй пассажир иномарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время проверки полицейские выяснили, что ранее виновник аварии уже много раз нарушал правила дорожного движения. В течение этого года он 4 раза привлекался к административной ответственности за проезд на красный сигнал светофора и другие нарушения. Сейчас на водителя уже завели уголовное дело - ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/734017" frameborder="0"></iframe> Расследование ДТП, в котором погибли 3 человека, начали в Ангарске.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU