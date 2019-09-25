2019-09-25T09:54:41+03:00
Происшествия

Отравление в православной гимназии в Иркутске: следственный комитет начал проверку

Причины отравления в православной гимназии Иркутска выясняются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Отравление в православной гимназии в Иркутске: следственный комитет начал проверкуОтравление в православной гимназии в Иркутске: следственный комитет начал проверкуФото: Александр ГЛУЗ
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К расследованию причин массового отравления учениц иркутской православной гимназии подключился следственный комитет. Напомним, 24 сентября стало известно, что 24 ученицам в возрасте от 7 до 16 лет вдруг стало плохо после завтрака. У них заболели животы, и их стало тошнить. Прибывшие на место врачи госпитализировали 11 девочек в Областную инфекционную больницу. Оказалось, что пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Остальных оставили лечиться дома.

- Начата проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Из гимназии изъяли всю необходимую документацию, опрашивается персонал, а также остальные воспитанницы. Для того, чтобы определить причины отравления, у всех пострадавших взяли анализы для бактериологического исследования.

По предварительной версии, ученицы могли отравиться пирожными, которые подавали на завтрак. Кроме того, выяснилось, что за день до ЧП воспитанницы всей гимназией ездили на праздник в Тальцы, брали с собой еду из дома, не исключено, что кто-то ел грязными руками. В любом случае, точные причины отравления в гимназии будут названы позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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