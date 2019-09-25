2019-09-25T10:13:23+03:00
Происшествия

Мошенники обокрали жительницу Байкальска при оплате покупок в интернете

Женщина лишилась более 14 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Мошенники обокрали жительницу Байкальска при оплате покупок в интернетеМошенники обокрали жительницу Байкальска при оплате покупок в интернетеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Еще одна жительница Иркутской области стала жертвой аферистов. На этот раз им удалось обмануть 46-летнюю предпринимательницу из Байкальска, которая хотела всего лишь в очередной раз заказать партию товаров для своего магазина. Она зашла на сайт поставщика, с которым сотрудничала около года, выбрала нужную продукцию и отправила заявку на оплату.

- Через некоторое время на ее электронную почту пришло сообщение от этого поставщика, в котором сообщалось, что реквизиты фирмы поменялись, и теперь деньги нужно переводить на другой счет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также женщине позвонил представитель компании, который подтвердил факт изменения реквизитов для оплаты.

Предпринимательница, не заметив подвоха, перевела на указанный счет более 14 тысяч рублей. Как только оплата прошла, ей позвонил другой представитель поставщика и сообщил, что никаких денег им на самом деле не поступало. Видимо мошенники просто взломали почту компании и разослали их клиентам другие реквизиты, которые на самом деле принадлежат аферистам. После этого женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Сейчас оперативники проводят расследование и устанавливают личности правонарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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