2019-09-25T11:02:35+03:00
Спорт

Иркутские керлингисты заняли первое место на всероссийском турнире

Соревнования проходили с 19 по 24 сентября в Дмитрове
Анна ПОПОВА
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Иркутские керлингисты завоевали первое место на всероссийском турнире. Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской областиИркутские керлингисты завоевали первое место на всероссийском турнире. Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области
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Члены сборной Иркутской области по керлингу заняли первое место на всероссийском турнире среди смешанных пар в возрастной категории "юниоры до 22 лет", - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Иркутской области. Соревнования проходили с 19 по 24 сентября в подмосковном городе Дмитров.

- Спортсмены Андрей Дудов и Нина Поликарпова смогли завоевать золотые медали, а пара Елизаветы Трухиной и Артема Каретникова заняла на турнире 4 место, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Сразу после триумфального выступления на соревнованиях иркутская команда по керлингу в полном составе отправилась на следующие соревнования, которые состоятся с 24 по 28 сентября в том же Дмитрове. Если они хорошо выступят на этом турнире, то получат путевку на Зимние юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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