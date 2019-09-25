2019-09-25T11:35:20+03:00
Общество

Всемирный день туризма отметят 27 сентября в Иркутске

В этот день вход в некоторые музеи города будет бесплатным
Анна ПОПОВА
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Всемирный день туризма отметят 27 сентября в ИркутскеВсемирный день туризма отметят 27 сентября в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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27 сентября в Иркутске отметят Всемирный день туризма, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу городской администрации. В этот день вход во все музеи города для детей, студентов и пенсионеров будет свободным. А посещение музея истории города Иркутска будет бесплатным для всех желающих.

- Также все жители города получат скидку на посещение колеса обозрения, иркутской зоогалереи и музея "на свалке", сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. также в 130 квартале пройдет знакомство иркутян с новыми аудиогидами, которые помогут им получше познакомиться с городом.

Помимо выставочных залов, которые находятся в городе, дети, студенты и пенсионеры смогут бесплатно посетить и музеи за пределами Иркутска - например, Байкальский музей в Листвянке, этнографический музей "Тальцы" и парк деревянной скульптуры на Байкальском тракте. Кроме этого, с 27 по 29 сентября некоторые галереи проведут благотворительные экскурсии для детей, оставшихся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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