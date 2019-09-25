Всероссийские соревнования по велоспорту пройдут в Усолье-Сибирском

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-25T13:14:50+03:00

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Совсем скоро в Усолье-Сибирском состоятся соревнования по велоспорту всероссийского уровня, - сообщает портал "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Иркутской области. С 3 по 6 октября там пройдет многодневная шоссейная велогонка под названием "VIII Мемориал памяти мастера спорта СССР В. М. Киселева". В ней примут участие более 120 спортсменов, которые приедут на соревнования со всей страны.

- Гонщики будут бороться за победу в 4 возрастных категориях: мужчины и женщины от 19 до 22 лет, юниоры и юниорки от 17 до 18 лет, а также юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Соревнования будут проходить как в личном, так и в групповом зачетах.

4 октября на трассе "Тельма - Большая Елань" состоится индивидуальная гонка на 25 километров, а на следующий день там же пройдет гонка на 100 километров. 6 октября на Комсомольской площади в Усолье-Сибирском состоится гонка-критериум. Все эти соревнования стартуют в 12:00. Также на этой площади 6 октября состоится и детский заезд - он начнется в 10:30. В 16:30 там же состоится торжественное закрытие соревнований и награждение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU