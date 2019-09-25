2019-09-25T14:39:08+03:00
Авто

Ремонтные работы по улице Грязнова в Иркутске продлили

Движение там ограничено до 15 октября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Продлен ремонт по улице Грязнова в ИркутскеПродлен ремонт по улице Грязнова в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске до 15 октября продлили ремонтные работы на сетях теплоснабжения по улице Грязнова. Напомним, движение там ограничено в районе пересечения с улицей Карла Маркса. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, продление сроков ремонта связано с производственной необходимостью.

Напомним, ранее, в Иркутске до 10 октября ограничили проезд по улице Шевцова, на участке от автобусной остановки «Топкинский микрорайон» до здания, по адресу микрорайон Топкинский, 13а. В этом месте проводят строительно-монтажные работы.

Ну а по улице 1-й Советской, до 30 сентября частично ограничено движение на перекрестке с улицей Карла Либкнехта. Проезд затруднен из-за проведения ремонтных работ на тепловых сетях. На всех этих участках водителям стоит быть особенно внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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