Автобус и иномарка столкнулись в Шелеховском районе, погибли девушка и младенец

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-25T15:11:32+03:00

Автобус и иномарка столкнулись в Шелеховском районе, погибла девушка и младенец. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.

В автобусе ехало пятеро пассажиров, их и водителя осматривают врачи

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В Шелеховском районе вечером 25 сентября произошла жуткая авария. Столкнулись иномарка «Ниссан АД» и рейсовый автобус с пассажирами. Увы, без жертв не обошлось.

- Трагедия произошла на дороге "Смоленщина-Чистые ключи" в селе Баклаши, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - На улице Ангарской иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус, который ехал в поселок из райцентра.

От сильнейших травм 24-летняя пассажирка иномарки и ее полугодовалый ребенок погибли на месте.

В автобусе № 101 «Шелехов-Баклаши» было пять пассажиров и водитель. Их осматривают врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU