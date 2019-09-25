Автобус и иномарка столкнулись в Шелеховском районе, погибли девушка и младенец
В Шелеховском районе вечером 25 сентября произошла жуткая авария. Столкнулись иномарка «Ниссан АД» и рейсовый автобус с пассажирами. Увы, без жертв не обошлось.
- Трагедия произошла на дороге "Смоленщина-Чистые ключи" в селе Баклаши, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - На улице Ангарской иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус, который ехал в поселок из райцентра.
От сильнейших травм 24-летняя пассажирка иномарки и ее полугодовалый ребенок погибли на месте.
В автобусе № 101 «Шелехов-Баклаши» было пять пассажиров и водитель. Их осматривают врачи.
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ИСТОЧНИК KP.RU