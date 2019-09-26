2019-09-26T03:34:52+03:00
Спорт

Впервые за 30 лет: чемпионат Сибири по боксу среди мужчин проходит в Иркутске

Вход на бои для зрителей свободный
Мария КНЯЗЕВА
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Во Дворце спорта «Труд» проходит чемпионат Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин. Турнира подобного масштаба в столице Приангарья не было вот уже 30 лет.

- В соревнованиях принимают участие спортсмены из девяти регионов страны в возрасте от 19 до 40 лет в в десяти весовых категориях: 49, 52, 57, 60, 63, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Приехали боксеры Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Хакасия и Тыва.

Для зрителей на все бои вход свободный. Так, что запоминайте расписание. Сегодня, 26 сентября, в 17.00 начнутся четвертьфиналы чемпионата СФО. Завтра, 27 сентября, также в 17.00 стартуют полуфиналы. В субботу, 28 сентября, снова в 17.00 — финалы! В этот день станет ясно кто поедет на чемпионат страны в Самару, который пройдет в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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