2019-09-26T04:11:19+03:00
Общество

Иркутские полицейские разыскали украденный у туриста из Японии телефон

Житель Токио приехал посмотреть Байкал
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутские полицейские разыскали украденный у туриста из Японии телефонИркутские полицейские разыскали украденный у туриста из Японии телефонФото: Евгения ГУСЕВА
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Общаться пришлось при помощи переводчика. В Отделение полиции №5 в Иркутске накануне обратился 31-летний турист из Японии. Он пожаловался: во время прогулки по набережной к нему подошел парень и жестами попросил показать который сейчас час. Когда японец достал телефон, выхватил смартфон и убежал.

- Составленная ориентировка была незамедлительно передана патрульным нарядам полиции и Росгвардии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Уже через несколько часов сыщики задержали вероятного злоумышленника.

При нем был найден и похищенный сотовый телефон. Выяснилось, что предполагаемый грабитель - 21-летний ангарчанин — ранее уже занимался подобными «делами». Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Телефон возвращен путешественнику из Токио, который в этот же день смог продолжить свой отдых уже на Байкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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