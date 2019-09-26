СЕГОДНЯ 04:39 2019-09-26T04:39:13+03:00

Ночь итальянского кино пройдет в Иркутске. Фото: предоставлено Галереей В. Бронштейна

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В Галерее В. Бронштейна 5 октября пройдет специальный кинопоказ сборника «ITALIAN BEST SHORTS 3: ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ». В подборке — семь лучших короткометражных фильмов 2017-2019 годов из солнечной Италии.

Фильмы окунут зрителей в атмосферу итальянской жизни, заставят радоваться, грустить, смеяться и размышлять вместе с героями киноисторий, - рассказали в галерее.

В эту ночь иркутяне смогут увидеть историю любви между фигурками на свадебном торте, мелодраму о вдовце и история замкнутого Филиппо. Все фильмы отмечены премиями и наградами различных фестивалей.

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ИСТОЧНИК KP.RU