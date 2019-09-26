2019-09-26T04:39:13+03:00
Звезды

Ночь итальянского кино пройдет в Иркутске

Лучшие короткометражки 2017-2019 годов покажут 5 октября
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Ночь итальянского кино пройдет в Иркутске. Фото: предоставлено Галереей В. БронштейнаНочь итальянского кино пройдет в Иркутске. Фото: предоставлено Галереей В. Бронштейна
Изменить размер текста:

В Галерее В. Бронштейна 5 октября пройдет специальный кинопоказ сборника «ITALIAN BEST SHORTS 3: ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ». В подборке — семь лучших короткометражных фильмов 2017-2019 годов из солнечной Италии.

Фильмы окунут зрителей в атмосферу итальянской жизни, заставят радоваться, грустить, смеяться и размышлять вместе с героями киноисторий, - рассказали в галерее.

В эту ночь иркутяне смогут увидеть историю любви между фигурками на свадебном торте, мелодраму о вдовце и история замкнутого Филиппо. Все фильмы отмечены премиями и наградами различных фестивалей.

Читайте также:

Афиша выставок в октябре 2019 в Иркутске: календарь Pirelli, собрание картин Сукачева, доисторические насекомые в янтаре, Эфемера

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутские полицейские разыскали украденный у туриста из Японии телефон
Впервые за 30 лет: чемпионат Сибири по боксу среди мужчин проходит в Иркутске
Автобус и иномарка столкнулись в Шелеховском районе, погибли девушка и младенец
Ремонтные работы по улице Грязнова в Иркутске продлили
В Братске пройдет фестиваль энергосбережения и экологии
Всероссийские соревнования по велоспорту пройдут в Усолье-Сибирском
В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области построят и отремонтируют 15 дамб и объектов инженерной защиты
Житель Бурятии, который избил и швырнул в стену 2-летнего сына, предстанет перед судом
Всемирный день туризма отметят 27 сентября в Иркутске
Иркутские керлингисты заняли первое место на всероссийском турнире
Читайте еженедельник "Комсомольской правды" и узнавайте последние новости!
Мошенники обокрали жительницу Байкальска при оплате покупок в интернете
Отравление в православной гимназии в Иркутске: следственный комитет начал проверку
Расследование ДТП, в котором погибли 3 человека, начали в Ангарске
Иркутянка отсудила у авиакомпании более 60 тысяч рублей за задержку рейса
Выпускник гимназии Братска сдал ЕГЭ по китайскому языку на сто баллов
В Братск поступила техника для устранения аварий на сетях водоснабжения
В центре Иркутска женщина выпала из окна восьмого этажа
В Иркутской области проверят, сколько лет деревьям, которые идут на вырубку
«СОГАЗ-Мед»: профилактика инсульта
Фильм "Дылда" с участием иркутской актрисы выдвинули на премию "Оскар"
Ангарчанин отправится в тюрьму на 13 лет за распространение наркотиков
В Иркутской области открылись центры «Точка роста»
Жители Иркутской области могут взять ипотеку на льготных условиях
В Иркутской области оперативники задержали владельцев нелегального казино
Традиционная регата «Бархатная осень» пройдет в Иркутске
Со всероссийских игр боевых искусств иркутяне вернулись с пятью медалями