Култукский тракт 26 сентября перекрыт в обе стороны: вытаскивают слетевшую с дороги в лес фуру
Утром 26 сентября Култукский тракт в Иркутской области перекрыт в обе стороны. Из леса достают слетевшую с автотрассы фуру. Авария произошла несколько дней назад. Однако, возможность вытянуть большегруз появилась только сейчас.
- ДТП было зарегистрировано неделю назад, - рассказали «КП» сотрудники ДПС.
Водитель в той аварии выжил, а вот целостность груза явно пострадала, да и подлежит ли автомобиль восстановлению тоже еще предстоит выяснить.
Култукский тракт перекрыт 26 сентября: вытаскивают слетевшую с дороги фуру.Юлия ПЫХАЛОВА
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