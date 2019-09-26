2019-09-26T05:14:22+03:00
Общество

Култукский тракт 26 сентября перекрыт в обе стороны: вытаскивают слетевшую с дороги в лес фуру

Большегруз попал в ДТП неделю назад [видео]
Мария КНЯЗЕВА
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Култукский тракт 26 сентября перекрыт в обе стороны: вытаскивают слетевшую с дороги в лес фуруКултукский тракт 26 сентября перекрыт в обе стороны: вытаскивают слетевшую с дороги в лес фуруФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Утром 26 сентября Култукский тракт в Иркутской области перекрыт в обе стороны. Из леса достают слетевшую с автотрассы фуру. Авария произошла несколько дней назад. Однако, возможность вытянуть большегруз появилась только сейчас.

- ДТП было зарегистрировано неделю назад, - рассказали «КП» сотрудники ДПС.

Водитель в той аварии выжил, а вот целостность груза явно пострадала, да и подлежит ли автомобиль восстановлению тоже еще предстоит выяснить.

Култукский тракт перекрыт 26 сентября: вытаскивают слетевшую с дороги фуру.Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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