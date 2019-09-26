2019-09-26T06:38:10+03:00
Происшествия

Стрельба в Иркутске: пьяный дебошир стрелял в квартире и с балкона

Стрельба в Иркутске жутко напугала соседей и прохожих [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Стрельба в Иркутске: пьяный дебошир стрелял в квартире и с балконаСтрельба в Иркутске: пьяный дебошир стрелял в квартире и с балконаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Стрельба в Иркутске вечером 24 сентября всполошила горожан. Выстрелы гремели на улице Генерала Доватора. Оказывается, в одном из домов на третьем этаже разбушевался пьяный мужчина. Вытащил ружье, зарядил и начал палить прямо в собственной квартире, сильно напугав жену. Пули пробили стены и двери, к счастью, не задев женщину. Потом стрелок вышел на балкон и пальнул в сторону жилых домов.

Каким-то чудом стрельба в Иркутске окончилась без трагедий. Никто не пострадал от выстрелов пьяного горожанина. Соседи или прохожие, услышав пальбу, вызвали полицию.

- Территорию возле дома оцепили полицейские и росгвардцейцы, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Шли переговоры. Правоохранители убедили дебошира прекратить стрельбу. Его взволнованная супруга выбежала на улицу, а сам 38-летний мужчина добровольно отдал полицейским ружье с патронами и сдался. Его отвезли в отдел для разбирательства.

После стрельбы в Иркутске проводится проверка. Вероятно, стрелка ждет наказание.

Стрельба в Иркутске 24 сентября напугала горожан..ВИДЕО: ГУ МВД по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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