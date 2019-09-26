Гороскоп на 26 сентября от буддийских лам: Зурхай советует отправляться в путешествие

СЕГОДНЯ 06:55 2019-09-26T06:56:35+03:00

Также стоит делать подарки и покупать лекарства, таков гороскоп на 26 сентября от лам из Иволгинского дацана Бурятии

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Начиная новый день, многие по традиции смотрят гороскоп на 26 сентября. Специально для вас мы публикуем прогноз на день, составленный ламами Иволгинского дацана Бурятии. Он называется Зурхай и весьма почитаем на востоке.

- Наступивший день благоприятен для людей, родившихся в Год тигра, кролика, обезьяны и курицы (петуха), - сообщает сайт Буддистской сангхи России. - В то же время он неблагоприятен для людей, родившихся в Год коровы (быка), дракона, овцы (козы) и собаки.

Благоприятно делать добрые дела, совершать подношения ламам, завершать начатое дело, начинать лечение, покупать лекарства, давать подарки гостям, начинать путешествие, ставить закваску, для дел, направленных на распространение, развитие. Гороскоп на 26 сентября утверждает , что в этот день очень хорошо отправляться в дорогу, это приведет к улучшению материального достатка.

Не приведет к добру, если верить гороскопу на 26 сентября, если вы в этот день решите поменять работу и отправитесь на собеседование или посоветуете это сделать другому, подберете для него подходящее место. Стоит перенести на другую дату прием новых сотрудников.

А вот в парикмахерскую стоит сходить. Стрижка волос – к удаче, везению в делах.

Не благоприятно: Для людей, родившихся в Год коровы, дракона, овцы и собаки;

ИСТОЧНИК KP.RU