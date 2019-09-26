2019-09-26T07:34:05+03:00
Происшествия

В Шелехове мошенница обманула пенсионерку, представившись целительницей

Она украла у женщины все деньги и скрылась
Анна ПОПОВА
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В Шелехове мошенница обманула пенсионерку, представившись целительницейВ Шелехове мошенница обманула пенсионерку, представившись целительницейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Удивительно, но в наш век все еще находятся люди, которые верят разного рода целителям и экстрасенсам. На днях из-за таких мошенников, которые спекулируют на вере людей в сверхъестественное, доверчивая пенсионерка из Шелехова потеряла все свои деньги. А началось все с безобидного разговора на автобусной остановке.

- С 84-летней женщиной начала беседовать незнакомка, которая представилась целительницей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Чуть позже к диалогу присоединилась еще одна женщина, которая стала рассказывать о магических способностях ведуньи, которая недавно исцелила ее сына.

Целительница предложила пенсионерке снять негативный эффект с ее ауры и провести магический обряд. Для этого женщине всего-то нужно было прийти домой, достать из закромов все свои деньги в размере 60 тысяч рублей, завернуть их в газету и спрятать на аллее. удивительно, но пенсионерка не заметила подвоха и сделала все так, как сказала ведунья. Когда целительница провела свой обряд и ушла, женщина захотела забрать свои деньги обратно, но в свертке оказалась одна мятая бумага. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и сразу же отправилась в полицию, где написала заявление на лжецелительницу.

В Шелехове мошенница обманула пенсионерку, представившись целительницей.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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