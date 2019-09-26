Директор предприятия в Братске украла миллион рублей при продаже слуховых аппаратов
Директор предприятия в Братске присвоила больше миллиона рублей. Она получала деньги от горожан, которые покупали у нее слуховые аппараты. Но деньги в кассу не вносила, на расчетные счета не размещала. Попросту присвоила себе! Когда в головной офис фирмы отдавала отчеты, то ничего о продаже техники там не указывала. Сами аппараты якобы лежали на складах. Так она хитрила полтора года, с июня 2015 до декабря 2016 года, пока махинации не вскрылись во время очередной ревизии.
- 37-летняя братчанка обвиняется в преступлении статье "хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере", - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Уголовное дело направлено в Братский городской суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительницу Шелехова осудили за махинации с материнским капиталом
Она совершила фальшивую сделку по покупке дома и получила более 400 тысяч рублей (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU