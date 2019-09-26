2019-09-26T13:53:38+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» обыграла «Уральский трубник» в матче Кубка России

Это вторая победа иркутян на турнире
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» обыграла «Уральский трубник» в матче Кубка России. Фото: официальный сайт ХК "Байкал-Энергия".«Байкал-Энергия» обыграла «Уральский трубник» в матче Кубка России. Фото: официальный сайт ХК "Байкал-Энергия".
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали вторую победу на первом этапе Кубка России, который проходит в Красноярске. Наши парни обыграли первоуральский «Уральский трубник» со счетом 3:2.

При этом на перерыв лидерами ушли первоуральцы, которые вели в счете 1:0. Но в самом дебюте второго отрезка, иркутяне сумели восстановить равновесие после гола Вячеслава Вдовенко. Правда, уже через 6 минут уральцы вновь вышли вперед. Вновь сравнять счет нашей дружине удалось после того, как Сергей Ган точно реализовал 12-метровый удар. Ну а победу нашей команде за четыре минуты до финального свистка принес Иван Нечаев.

Следующий матч на турнире «Байкал-Энергия» проведет 27 сентября. Соперником нашей команды станет кемеровский «Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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