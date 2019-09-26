Назван топ-30 регионов по размеру автокредитов: Иркутская область на четвертом месте в рейтинге

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-26T14:34:13+03:00

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Неудивительно, что самые экономные среди тех, кто берет кредиты на покупку автомобилей - это жители старше 65 лет. А самый высокий размер долгов - у тех, для кого машина, которую они приобретают, уже не первая. А дом - полная чаша. В этом случае кредит берется максимальный. Это - удел тех, кому от 40 до 49 лет. А вот суммы кредитов в каждом регионе разные.

-Так, в январе-августе 2019 года самый большой средний размер выданных автокредитов был, отмечен в Москве (1 112,3 тыс. руб.), Московской области (960,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (938,8 тыс. руб.), Иркутской области (889,7 тыс. руб.) и Краснодарском крае (870,0 тыс. руб.), - сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В десятку также вошли те, кто брал кредит на авто в Ханты-Мансийске, Ленинградской области, Красноярске, Ставрополе и Калуге. Здесь средние займы от 800 тысяч и выше.

-В 2019 году средние суммы выдаванных автокредитов растут умеренными темпами, - поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков.

Есть и регионы, в которых в этом году стали меньше брать в долг на приобретение новых машин. Это Кузбасс, где на авто стали брать на 32,3% меньше ( сумма всего 450, 9 тысяч рублей) и Новосибирск, где суммы на эти траты снизились на 6, 3% ( сумма -733,8 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU