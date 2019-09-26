2019-09-26T17:10:29+03:00
Спорт

ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» на своем льду уступил «Нефтянику»

«Оранжевые» вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» на своем льду уступил «Нефтянику». Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» на своем льду уступил «Нефтянику». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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В очередном матче домашней серии игр Высшей хоккейной лиги, хоккеисты ангарского «Ермака» не смогли порадовать своих болельщиков, и уступили «Нефтянику» из Альметьевска со счетом 2:3.

При этом начало встречи осталось за нашей дружиной. Уже в дебюте игры ангарчане забросили две шайбы в ворота гостей. Отличились Кирилл Градусов и Александр Дельнов. Однако, удержать преимущество «оранжевым» не удалось. Еще до первого перерыва «Нефтяник» восстановил равновесие усилиями Кирилла Лебедева и Даниэля Насыбуллина. Ну а победу гостям принес Станислав Альшевский, который забросил решающую шайбу в заключительном отрезке.

Следующий матч ангарский «Ермак» проведет 28 сентября. В Ангарск пожалует «Торос» из Нефтекамска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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