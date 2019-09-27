СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-27T05:16:50+03:00

Подробности пожара на Трактовой в Иркутске: горел железобетонный склад. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Неспокойная выдалась ночь на 27 сентября для жителей улицы Трактовой в Иркутске. Около десяти часов вечера, там начался крупный пожар в 1-этажном железобетонном складе по адресу: ул. Трактовая, 18/22. При этом сильный запах гари дошел даже до микрорайона Ново-Ленино, огонь также был виден из соседних районов. Когда спасатели прибыли на место, горела кровля на площади 400 кв. м. Спустя час после начала пожара, крыша здания обрушилась.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Погибших и пострадавших удалось избежать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Потушить горящее здание удалось к часу ночи.

Теперь дознавателям предстоит выяснить, что стало причиной этого ЧП. Предварительных версий пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU