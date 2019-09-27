Иркутский футболист Роман Зобнин провел 100 матч за московский Спартак

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-27T07:35:02+03:00

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Футболист из Иркутска Роман Зобнин провел свой сотый матч в составе московского Спартака, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу клуба. Юбилейной для нашего спортсмена оказалась игра в рамках 1/16 Кубка России по футболу против команды Камаз из Набережных Челнов, которая состоялась 25 сентября.

- Мы поздравляем нашего вице-капитана и желаем, чтобы он провел еще много матчей в составе Спартака! - сообщили в пресс-службе московского клуба.

Кстати, в этой встрече победу со счетом 2:1 одержали футболисты Спартака. Им же удалось забить и первый гол - на 22 минуте отличился нападающий Эсекель Понсе. Но буквально через 2 минуты Камаз сравнял счет. Красно-белые смогли вырваться вперед только на 75 минуте благодаря голу того же Понсе, который тем самым установил окончательный счет в матче: 2:1, в пользу Спартака. Соперником красно-белых в следующей игре в рамках Кубка России по футболу станет команда Ростов из Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU