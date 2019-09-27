2019-09-27T07:35:02+03:00
Спорт

Иркутский футболист Роман Зобнин провел 100 матч за московский Спартак

Юбилейной стала игра в рамках Кубка России 25 сентября
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Иркутский футболист Роман Зобнин провел 100 матч за московский СпартакИркутский футболист Роман Зобнин провел 100 матч за московский СпартакФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Футболист из Иркутска Роман Зобнин провел свой сотый матч в составе московского Спартака, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу клуба. Юбилейной для нашего спортсмена оказалась игра в рамках 1/16 Кубка России по футболу против команды Камаз из Набережных Челнов, которая состоялась 25 сентября.

- Мы поздравляем нашего вице-капитана и желаем, чтобы он провел еще много матчей в составе Спартака! - сообщили в пресс-службе московского клуба.

Кстати, в этой встрече победу со счетом 2:1 одержали футболисты Спартака. Им же удалось забить и первый гол - на 22 минуте отличился нападающий Эсекель Понсе. Но буквально через 2 минуты Камаз сравнял счет. Красно-белые смогли вырваться вперед только на 75 минуте благодаря голу того же Понсе, который тем самым установил окончательный счет в матче: 2:1, в пользу Спартака. Соперником красно-белых в следующей игре в рамках Кубка России по футболу станет команда Ростов из Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Братске завершено благоустройство крупной придомовой территории
Юрия Козлова и Илью Сумарокова наградили почетными знаками Юрия Ножикова «Признание»
В Братске завершаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Кубок России по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» уступила кемеровскому «Кузбассу»
Тест по истории Иркутской области организовал Молодежный парламент
В ближайшее время на двух улицах Иркутска ограничат движение
Заказное убийство за 50 тысяч рублей: киллер найден в Тайшете через 13 лет
Угнанный 16 лет назад в Подмосковье «Toyota Land Cruiser, нашли в Иркутске
Главаря банды "черных лесорубов" заключили под стражу в Осинском районе
Улан-удэнец заплатил штраф за преступление, которое совершил в детстве
Мошенники украли со счета пенсионерки около 60 тысяч рублей
Подробности пожара на Трактовой в Иркутске: горел железобетонный склад
Предполагаемый виновник ДТП в Ангарске, в котором погибли пассажирка и пешеходы, заключен под стражу
Пожар на Трактовой в Иркутске: видео, как горят склады, появилось в сети
ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» на своем льду уступил «Нефтянику»