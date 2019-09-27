СЕГОДНЯ 07:48 2019-09-27T07:48:31+03:00

Заказное убийство за 50 тысяч рублей: киллер найден в Тайшете через 13 лет, его ждет суд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Покаялся ли заказчик убийства перед смертью или, что скорее всего,информация о киллере просочилась каким-то другим образом, но спустя 13 лет его задержали. Поговорка "сколько веревочке не виться" здесь как никогда к месту. Как отмечают в СУ СК РФ по Иркутской области, в следственных подразделениях во взаимодействии со специализированными подразделениями МВД и служб исполнения наказаний продолжилась деятельность аналитических групп по раскрытию преступлений прошлых лет.

- По версии следствия, в декабре 2006 года житель Тайшета предложил обвиняемому совершить убийство 51-летнего мужчины за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей, - сообщает подробности убийства ГУ МВД по Иркутской области. - На своем автомобиле он привез исполнителя преступления в район одного из домов, где проходил потерпевший.

Киллер несколько раз ударил мужчину ножом. Он умер от полученных ранений. Кто убийца, выяснилось совсем недавно. Однако этому жителю Тайшета, которому уже исполнился 41 год, отвечать придется. Ему грозит наказание сроком до 20 лет. Заказчик же убийства уже умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU