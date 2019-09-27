2019-09-27T08:02:07+03:00
Общество

В ближайшее время на двух улицах Иркутска ограничат движение

Советуем вам планировать свой маршрут заранее
Анна ПОПОВА
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В ближайшее время на двух улицах Иркутска ограничат движениеВ ближайшее время на двух улицах Иркутска ограничат движениеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В ближайшее время в Иркутске перекроют движение на одной из дорог. С 28 сентября проезд будет частично ограничен на улице Польских Повстанцев. Соответствующие знаки будут находиться там до 30 сентября - после этого движение транспорта вновь возобновится.

- Ограничение проезда на улице Польских Повстанцев в Иркутске связано с проведением аварийных ремонтных работ на участке электрических сетей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Также 26 сентября рабочие перекрыли движение на участке улицы Ширямова в районе здания, расположенного по адресу: ул. Байкальская, д. 293а. Там также проводят аварийные работы на электросетях. Это ограничение будет действовать до 28 сентября. То есть уже завтра водители смогут свободно проехать по этой дороге. призываем вас планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в случайную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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