Тест по истории Иркутской области организовал Молодежный парламент

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-27T08:16:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Тестирование на знание истории Иркутской области прошло по инициативе Молодежного парламента. Около 50 человек приняли участие в ежегодной акции на площадке Законодательного Собрания региона. Инициатором выступил Молодежный парламент при Заксобрании, всего было организовано 60 площадок.

- Каждый уголок нашей Иркутской области, каждый район, город и поселок имеют свою богатую историю, о которой мы порой и не подозреваем, - поделилась зампредседателя комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ольга Безродный. - Важно, что главная цель проведения теста, заключается не в том, чтобы определить уровень знаний, а в том, чтобы мотивировать молодежь и всех жителей нашего региона к дальнейшему углубленному изучению нашей истории.

Участникам тестирования необходимо было в течение 30 минут ответить на 30 вопросов, связанных с различными этапами становления и развития региона. Например, что такое омнибус, какой город называют городом нефтехимиков, кто является автором сценария культового советского фильма «Любовь и голуби», – на эти и многие другие вопросы также ответили участники акции, в том числе и те, кто прошел тестирование в режиме онлайн.

Итоги тестирования подведут на очередной сессии Молодежного парламента при Законодательном Собрании.

ИСТОЧНИК KP.RU